Per la Juve Vlahovic resta il primo obiettivo, ma spuntano le alternative

Dušan Vlahovic continua a rimanere il primo obiettivo per la Juventus sul mercato invernale, ma i bianconeri pensano alle alternative

Sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola si torna a parlare del futuro di Dušan Vlahovic in casa Juventus, del quale abbiamo scritto anche questa mattina. Nonostante una prestazione non troppo convincente allo Stadium, l'attaccante serbo resta il primo obiettivo della dirigenza bianconera, tanto che il DS Cherubini ha già mosso i primi passi con la Fiorentina. Già a gennaio potrebbe arrivare l'assalto, anche se la concorrenza si preannuncia molto fitta. Commisso, però, dal canto suo vorrebbe evitare un nuovo caso Chiesa e quindi i margini per una trattativa sembrano esserci. Secondo quanto si legge, però, le alternative non mancano (per giugno). I bianconeri potrebbero infatti puntare su Darwin Nunez, 22enne del Benfica. Si tratta di un nome per giugno, mentre la sensazione è che per Vlahovic una prova di affondo possa arrivare già a gennaio.