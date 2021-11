Vlahovic, gli scenari: la Juventus tenterà l’affondo in estate

La Fiorentina non vuole privarsi di Vlahovic a gennaio, ma un'offerta da almeno 60 milioni potrebbe far vacillare i dirigenti viola

La Nazione esamina tutti gli scenari relativi al caso Dusan Vlahovic. La Fiorentina vorrebbe evitare la sua partenza in tempi così brevi. Per ragioni tecniche (i suoi gol servono, eccome) e per questioni economiche. Ma un'eventuale offerta oltre i 60 milioni (magari da Tottenham o Arsenal), potrebbe non lasciare indifferenti gli uomini di Commisso. Da evidenziare come il club viola consideri il serbo un giocatore con vale di mercato non inferiore a 60-65 milioni. Altro aspetto: Vlahovic e il suo entourage potrebbero puntare più su una direzione di mercato che su un’altra. Un po’ come sarebbe andato in scena l’altro giorno quando ha preso a circolare l’indiscrezione che l’Arsenal avrebbe di fatto la possibilità di chiudere un accordo con la Fiorentina (per 70 milioni) mentre l’attaccante preferirebbe dialogare con altre realtà.