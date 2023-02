Per la “Gazzetta” il mercato viola vale 6. Ecco la motivazione

In Serie A spicca l'8 per il Torino e il 4 per la Sampdoria

Quanto vale il mercato di gennaio della Fiorentina? Secondo la Gazzetta dello Sportil voto è 6, con la seguente motivazione: "Italiano ha di fatto due ali in più con l'arrivo di Brekalo e la conferma di Nico Gonzalez. Prenotato Sabiri, via alcuni panchinari. E Amrabat resta un patrimonio, nonostante il Barcellona". Uno sguardo anche alle altre squadre, con la maggior parte che si assesta attorno alla sufficienza, con oscillazioni in alto o basso di mezzo punto. Spiccano invece l'8 in pagella per il Torino (del presidente Cairo) e qualche insufficienza. Le più pesanti il 5 all'Inter (per il caso Skriniar soprattutto) e il 4 alla Sampdoria.