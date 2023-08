Per la Fiorentina non c’è tempo. Italiano punta su Arthur e il nuovo duo

La Nazione analizza i temi della rosa viola, a pochi giorni dall'inizio di stagione. Il precampionato viola si è concluso con l'ultima amichevole del Franchi. Nell'estate del primo ritiro al Viola Park. Che ha fatto sciogliere i dubbi sul caldo, con le sue grandi strutture. Italiano ha dovuto lavorare con una rosa simile allo scorso anno. Nzola e Beltran sono arrivati da poco. Le buone notizie arrivano da Arthur, che si sta prendendo il centrocampo. E da Parisi, già inserito da tempo. Ma non ci sarà tanto tempo per i viola. 5 partite di campionato fino al 3 settembre. Con 3 turni di Serie A, e il doppio preliminare in coppa. Il Debrecen ha lo 0-o in trasferta dell'andata dalla sua. Ma il Rapid parte lo stesso favorito nei pronostici