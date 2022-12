Per la Fiorentina c’è bisogno di cedere a centrocampo prima di comprare

La Fiorentina deve sfoltire il suo centrocampo. Con il rientro di Castrovilli in mezzo al campo la viola è piena di giocatori. Specialmente se la Fiorentina andrà sul mercato in entrata deve cedere dei giocatori. Gli indiziati principali sono 4:...

La Fiorentina deve sfoltire il suo centrocampo. Con il rientro di Castrovilli in mezzo al campo la viola è piena di giocatori. Specialmente se la Fiorentina andrà sul mercato in entrata deve cedere dei giocatori. Gli indiziati principali sono 4: Bianco in prestito, Maleh, Duncan e Zurkowski. Per Maleh la squadra più interessata è il Lecce, che potrebbe essere più di un idea. Invece Zurkowski è richiesto da molte squadre. La sua richiesta è stata quella di essere ceduto all'Empoli, ma la Fiorentina lo cederà al migliore offerente, a scriverlo è Il Corriere Dello Sport.