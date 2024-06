Per la difesa la Fiorentina guarda in Argentina. C’è l’occasione dal Boca

Dall'Argentina c'è l'occasione a parametro zero. La Fiorentina guarda in casa Boca Juniors per rinforzarsi

Uno dei reparti che per adesso sembrano più sicuri in casa viola è la difesa. Ma certamente un altro centrale potrebbe arrivare per completare il pacchetto, e secondo la Gazzetta Dello Sport la viola guarda ancora in Argentina. Dal Boca Juniors arriva l'ccasione di Nicolas Valentini, seguito da Burdisso negli scorsi mesi. Il classe 2001 è stato fuori rosa per non aver rinnovato, ed è un parametro zero che fa gola. Tra le altre anche l'Inter e la Lazio lo hanno osservato. La Fiorentina punta forte su di lui