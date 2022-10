Per la Conference serve serenità: il programma di oggi e il dubbio Sottil

Alle ore 11 la Fiorentina si ritroverà al centro sportivo per preparare il match di domani contro gli Hearts, valido per la quarta giornata del girone di Conference League. Italiano spera di trovare una squadra carica e pronta per dare delle risposte sul campo. Intanto, c'è da sciogliere il dubbio Sottil. Ancora sembra lontano da un possibile ritorno in campo. Vediamo se nella giornata di oggi arriveranno comunicazioni ufficiali. Lo riporta La Nazione.