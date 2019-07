Per i viola oggi la ripresa, poi il mini-ritiro. Out Rasmussen

Si torna a sudare dopo le fatiche americane. Dopo un paio di giorni di riposo a seguito del rientro in Italia dagli States, la Fiorentina tornerà oggi ad allenarsi agli ordini di Montella. Il Corriere Dello Sport stila l’agenda dei viola, che mercoledì partiranno alla volta di Montecatini per un mini-ritiro che culminerà nella giornata di sabato con l’amichevole al Picchi contro gli amaranto del Livorno prima di Fiorentina-Galatasaray dell’11 agosto, ultimo impegno pre-Coppa Italia. In gruppo ci sarà anche German Pezzella, rientrato dalle vacanze post Coppa America – ma al centro del mercato – mentre sarà out Rasmussen: il danese è alle prese con un problema virale transitorio che lo costringe ai box.