Nessuna offerta per Pezzella, ma potrebbero aprirsi scenari di mercato

Focus su German Pezzella su La Nazione. Dalla capitale scrivono di uno scambio tra l’argentino e Schick, ma, come si legge, nessuno ha bussato alla porta della Fiorentina, neanche la Roma. Finito qui? No perché se il club viola dovesse ricevere la proposta giusta, probabilmente qualcuno un pensierino alla cessione dell’argentino potrebbe anche farlo. Ed è qui che la Roma, nonostante il silenzio ufficiale (Pradè non è stato mai contattato in questo senso) potrebbe decidere di scoprire le carte e farsi avanti. I rapporti fra i due club, visto anche l’esito dell’affare Veretout, è buono e sempre i giallorossi sono realmente alla ricerca di un difensore centrale e di peso. Il problema, però, potrebbe essere un altro, ovvero la quotazione di mercato del cartellino di Pezzella che per la Fiorentina non si allontana di molto dai 20 milioni di euro. Venti milioni che poi, sommati all’ingaggio da garantire al giocatore, porterebbero il peso dell’operazione Pezzella a circa 28 milioni.