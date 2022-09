Per Gonzalez si naviga a vista: l’argentino prova a recuperare per Bologna

Ovviamente poi la cautela in questo caso la fa da padrone. I venti minuti a Enschede nella partita di ritorno contro il Twente rimangono l’ultima presenza di Gonzalez che ha ora come obiettivo quello di rientrare contro il Bologna, sempre se il problema fisico in questione non dovesse dare ancora dolore, altrimenti se ne riparlerà per Istanbul e il Basaksehir. Fonte Corriere dello Sport.