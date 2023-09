Per Frosinone si scalda finalmente Ikonè. Italiano pronto a cambiare ancora

Il Corriere Dello Sport schiera il suo undici teorico in vista della sfida di Frosinone. La terza trasferta consecutiva per Italiano e i suoi ragazzi dopo Genk e Udine. Partita davvero non facile per i viola, e Italiano è pronto ad attuare nuove turnazioni. I cambi riguarderanno Kayode Milenkovic e Parisi in difesa. La coppia di mediani sarà Arthur, che sostituirà Lopez e Duncan che farà lo stesso con Mandragora. Mentre in attacco a suportare Beltran ci dovrebbero essere Koaumè Bonaventura e Sottil. Inoltre c'è Ikonè, l'ex Lille è pronto a tornare disposizione di Italiano. Adesso ha messo minuti nei polmoni e domani potrebbe essere una risorsa a partita in corso