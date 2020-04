Simone Pepe, ex esterno della Juventus, ha parlato a La Stampa. In un passaggio dell’intervista svela un piccolo retroscena che riguarda la Fiorentina: “Mi sento juventino e orgoglioso di aver fatto parte di questa storia vincente. Ricordo ancora il giorno in cui ho firmato: era il 9 giugno 2010 e stavo per andare ai Mondiali. Da lì è cambiata la mia vita: mi voleva la Fiorentina ed invece ho vinto 4 scudetti”.