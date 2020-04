Di Natale racconta: “La Fiorentina sparì. E la mia parola vale più di un contratto…”

Totò Di Natale, ex attaccante di Udinese ed Empoli oggi tecnico dello Spezia U17, ha parlato a Sky Sport. Tra i tanti aneddoti ricordati c’è anche il mancato passaggio alla Fiorentina: “La trattativa con la Fiorentina era in piedi da un paio di mesi, poi non mi hanno fatto sapere più niente. Alla fine mi chiamò Spalletti con la famiglia Pozzo e dissi subito di sì. La mia parola per me valeva più di un contratto. Anche se andavo a guadagnare di meno ho fatto comunque la scelta giusta”.