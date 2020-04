Rebic: “Con Pioli ho la possibilità di mostrare il mio valore. Firenze? Preferisco Milano…”

Ante Rebic, ex viola ora al Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. L’attaccante, rinato con Pioli, ha parole di stima per il tecnico: “Ho sempre creduto in me stesso. Pioli mi ha dato la possibilità di giocare qualche partita di fila per dimostrare cosa posso fare ed io ho cercato di rispondere al meglio. Firenze e Verona? Preferisco Milano, ha uno stile di vita diverso e viene incontro a tutte le necessità”.