Pedro spopola in Brasile. E se la Fiorentina…

Mentre il reparto offensivo della Fiorentina sembra piuttosto in difficoltà, dall’ altra parte del mondo l’ex attaccante viola Pedro (le parole del CT brasiliano sull’attaccante) sembra rinato. Il brasiliano, rispedito in patria dal club gigliato, ha messo a segno 16 reti in 32 gare, mentre a Firenze aveva raccolto solo spezzoni utili a collezionare un’ora totale di gioco. Il club gigliato non può permettersi altri passi falsi in attacco dopo gli ultimi errori (basti pensare al super Simeone di Cagliari), sono infatti in corso attente valutazioni per capire cosa fare con Pedro. Il Flamengo ha grosse difficoltà nel pagare la cifra di 12 milioni pattuita con i toscani per riscattare il giovane attaccante, per questo l’ipotesi di un rientro alla base Fiorentina non è da scartare. In modo particolare adesso che è tornato Prandelli (che a Firenze ha allenato bomber come Toni e Gilardino) un attaccante adatto servirebbe come il pane. Lo scrive Tuttosport.

De Magistris: “Prandelli? La sua Fiorentina non era più forte di questa, ma l’attaccante…”