Pedro, il Flamengo chiede lo sconto: mancano le risorse per il riscatto

La Nazione si concentra su Pedro. Il Flamengo vorrebbe proporre alla Fiorentina un pagamento spalmato con più soluzioni per arrivare ai 14 milioni messi nero su bianco al momento del passaggio di Pedro ai brasiliani. Al momento la cifra non è nella disponibilità del club di Rio. La Fiorentina, secondo quanto è stato riportato dai media brasiliani, non avrebbe intenzione di concedere la dilazione e di esigere il rispetto del contratto. Difficile appare anche la rinegoziazione dell’accordo, magari allungando ulteriormente di un altro anno il prestito dell’attaccante.

Difficile in ogni caso rivederlo in viola (…) Nessuno, riguardo alla nuova ipotetica trattativa, lo dirà mai. Ma le allusioni sottotraccia a una presunta ’incapacità’ nel valutare il giocatore e le continue frecciate che arrivano dal Brasile non sono piaciute da queste parti.