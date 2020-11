Pedro a titolo definitivo al Flamengo? Ecco le condizioni della Fiorentina

14 milioni in un’unica rata da pagare alla fine del prestito, fissato al 31 dicembre 2020: sono la cifra e la modalità di pagamento chiesta dalla Fiorentina al Flamengo per iniziare una trattativa che potrebbe definire il passaggio a titolo definitivo di Pedro al club rossonero. La società carioca aveva acquistato Gabigol dall’Inter per 17 milioni pagabili in cinque anni. Vedremo, alla luce delle difficoltà economiche legate all’emergenza Coronavirus, se il Flamengo a replicare quanto fatto con l’ex centravanti nerazzurro. Lo riporta il sito brasiliano O Dia.