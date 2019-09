C’è ancora bisogno di tempo. Ieri 60 minuti senza gol contro la Primavera dell’Inter (CLICCA per leggere il nostro commento), che però hanno contribuito all’ambientamento del brasiliano nel nuovo calcio. Il Corriere dello Sport-Stadio assicura: chi conosce Pedro vede in lui le caratteristiche di Cavani, Immobile e Benzema, caratteristiche che gli hanno permesso di essere dominante in patria e di segnare in ogni modo. Intanto il ragazzo è stato convocato dalla Sub-23 brasiliana per due amichevoli in vista del torneo Pre-Olimpico di gennaio che, se dovesse annoverare Pedro tra i suoi protagonisti, lo toglierebbe dalla disponibilità della Fiorentina. Una cosa alla volta: prima, c’è da diventare grande in viola.

