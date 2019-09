Si potrebbe sintetizzare così, rimodulando un proverbio, la partita di Pedro nella Primavera di Emiliano Bigica. Il brasiliano, fresco di convocazione nella Under 23 brasiliana, è stato schierato al centro di un tridente completato da Duncan e Koffi, ma non ha quasi mai trovato la scintilla, soffocato dai centrali dell’Inter. Solo uno squillo nella partita di P9, verso la fine del primo tempo, quando è andato via di forza al diretto avversario, ha protetto la palla, si è ritagliato lo spazio per il tiro e ha costretto il portiere alla parata in tuffo con un bel destro a giro. Per il resto, qualche buon appoggio, ma non abbastanza per guadagnarsi la prima vera sufficienza in maglia viola. Rimandato, ma senza troppi allarmismi, naturalmente: il momento di inchinarsi arriverà insieme alla condizione fisica.