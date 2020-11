Pazzini: “Alla Fiorentina serve tempo. La mia esperienza in viola? Forse non ero maturo”

Giampaolo Pazzini, doppio ex di Milan e Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: «La mia carriera è stata pazzesca, da 8. La gioia più grande? La Champions con Fiorentina e Samp, la tripletta di Wembley con l’Under 21 e il gol al Real al debutto con il Levante. La Fiorentina è stata la mia prima big. Forse non ero ancora maturo per una realtà così importante. Toni è stato compagno, amico e mentore. Alla Fiorentina attuale serve tempo. Vedo club che passano in mani estere, ma io sono un nostalgico: mi piacerebbe ancora il calcio dei Berlusconi, Moratti e Della Valle».

