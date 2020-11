Verso Milan-Fiorentina, la probabile formazione viola: avanti con il 4-3-1-2, c’è Vlahovic, il trequartista…

Le ultime novità sulla formazione viola verso Milan-Fiorentina di oggi pomeriggio. Nessun dubbio per i quotidiani: sarà 4-3-1-2. In porta torna Dragowski, davanti a lui linea a quattro composta da Caceres a destra, Milenkovic e Pezzella al centro e Biraghi a sinistra. A centrocampo Pulgar vertice basso e Amrabat interno, poi due correnti di pensiero: quella principale vede Borja Valero mezzala e Castrovilli trequartista, ma quotazioni in rialzo per la soluzione a ruoli invertiti. Infine l’attacco: torna Ribery, al suo fianco spazio a Vlahovic.

LEGGI ANCHE – Milan, scelte obbligate per Bonera: attacco affidato all’ex Rebic, fuori Bennacer