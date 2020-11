Milan, scelte obbligate per Bonera: attacco affidato all’ex Rebic, fuori Bennacer

La probabile formazione del Milan verso la gara con la Fiorentina, in programma a San Siro alle 15. Rossoneri senza Ibrahimovic e Leao, oltre che del tecnico Pioli. In panchina ci sarà ancora Bonera. La capolista si schiererà con il classico 4-2-3-1. In porta Donnarumma, davanti a lui Calabria a destra, Kjaer e Romagnoli al centro, Hernandez a sinistra. In mezzo Kessie e Tonali, con Bennacer inizialmente in panchina. Sulla trequarti Saelemaekers, Calhanoglu e Diaz a supporto dell’ex Rebic.

LEGGI ANCHE – La probabile formazione viola: avanti con il 4-3-1-2, c’è Vlahovic, il trequartista…