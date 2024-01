Patto tra Italiano e i senatori: una chiamata alla responsabilità

La Fiorentina non sta passando un bel periodo. Da qui il patto o qualcosa che gli somiglia e che coinvolge il resto (partecipe) dello spogliatoio, sicuramente una chiamata alle responsabilità: non vuol dire che l’assunzione di queste prima mancasse, tutt’altro, ma vuol dare il senso della necessità di rinsaldare l’unione d’intenti tra ogni componente del gruppo per portare avanti questa stagione in linea con i risultati ottenuti da agosto a dicembre. Il momento è ora e Italiano ha chiesto e chiederà un surplus di autodeterminazione: quando c’è stato un periodo più o meno lungo di affanno nei suoi tre anni di panchina viola, la sua squadra è sempre riuscita a venirne fuori. I risultati sono lì a dimostrarlo, le sue parole nei confronti del gruppo anche. Poi, a trasmettere il messaggio ci penseranno appunto i calciatori che più sono abituati a navigare tra le acque di una stagione intera che a volte sono limpide e a volte limacciose. Lo riporta il Corriere dello Sport.