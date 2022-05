Patto per Europa e futuro: Barone porta a cena Italiano

Il dg Joe Barone e Vincenzo Italiano ieri sera si sono concessi una cena sul Ponte Vecchio: obiettivo fare quadrato e programmare il futuro

Il patto per l’Europa, ma soprattutto per il futuro, suggellato ieri sera in una cena con vista su Ponte Vecchio. Scenario che solitamente si regalano gli innamorati - scrive La Nazione - ma che stavolta ha visto come protagonisti Joe Barone e Vincenzo Italiano, nel solco di una ritrovata sintonia presente e futura. Come accaduto di recente, il direttore generale viola e l’allenatore hanno deciso di confrontarsi su più temi; dalla prossima e decisiva sfida contro la Juventus, dove in palio c’è l’Europa, e anche la permanenza di Italiano sulla panchina della Fiorentina. Volti distesi, toni da vecchi amici, riporta il quotidiano.