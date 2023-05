Passo dopo passo, vittoria dopo vittoria: Italiano non fa calcoli

Le due finali occupano in maniera importante la testa dei calciatori viola, ma Italiano non vuole fare nessun tipo di calcolo. La Fiorentina deve solo pensare a vincere, partita dopo partita

Il Tirreno si sofferma sul match di campionato tra la Fiorentina e il Torino. Le due finali occupano in maniera importante la testa dei calciatori viola, ma Italiano non vuole fare nessun tipo di calcolo. La Fiorentina deve solo pensare a vincere, partita dopo partita. Meglio vivere alla giornata, cercando di portare a casa più punti possibili. Certo, preparare una gara con un solo allenamento non è mai semplice. A Torino volerà anche Rocco Commisso per stare vicino alla squadra in questo momento delicato. Adesso il campionato, poi ci sarà tutto il tempo per pensare alla Coppa Italia.