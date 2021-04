Passo avanti verso la salvezza. Fiorentina, un pari pesante

Beppe Iachini riparte così come aveva lasciato, quattro mesi fa, con un pareggio contro una diretta concorrente per la zona salvezza. Stavolta però, scrive Repubblica, questo punto ha un peso specifico differente perché consente ai viola di staccare di un’altra lunghezza sulla terzultima posizione occupata dal Cagliari e perché la squadra viola resiste per tutto il secondo tempo in 10 dopo che Ribery ad inizio ripresa rimedia il rosso diretto per una brutta entrata su Strootman. La differenza in inferiorità numerica – rimarca il quotidiano – in realtà non si nota quasi mai. E così il pareggio è prezioso, per aumentare seppur di poco il vantaggio sulla zona retrocessione e segnare sul calendario una gara in meno alla fine della stagione.

Quaranta minuti in 10, per la Fiorentina un passettino avanti