Passato, presente e futuro. Il Viola Park apre le porte e la Fiorentina sogna

Presente, passato e futuro. Il tutto racchiuso in un unico scatto fotografico, come del resto ce ne sono stati tanti durante una giornata che colorerà indelebilmente, di viola, la storia della Fiorentina. Già, perchè il selfie che si sono fatti Toldo, Frey e Mareggini non può che essere un ponte che attraversa, come detto dal presidente Commisso, generi e generazioni viola. Tantissimi ex viola con la bocca aperta a giro per i vialetti del Viola Park, insieme a tanti tifosi che non si sono voluti perdere il taglio del nastro ufficiale della nuova casa della Fiorentina. Il Rocco B. Commisso Viola Park da oggi ’lavorerà’ a pieno regime. Negli occhi di tutti resta un gioiello che traghetta di fatto il club viola nel futuro e dal quale non si può tornare indietro. Lo riporta La Nazione.