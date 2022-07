Passarella, la rivelazione sulla malattia: le parole della famiglia

"Sempre al tuo fianco. Forza Caudillo". Queste le parole della Fiorentina nella giornata di ieri in merito alla possibile malattia neurodegenerativa di Daniel Passarella uscita ieri. Poi, la smentita da parte della famiglia: "Il "Caudillo" non sta attraversando un periodo sereno da un punto di vista psicologico, ma nulla di così drammatico". Secondo un quotidiano argentino, l'ex viola sarebbe affetto dal morbo di Parkinson e dal morbo di Alzheimer, malattie che gli provocherebbero difficoltà sempre più invalidanti e che gli aumenterebbero il rischio di perdere temporaneamente la memoria l'orientamento. La notizia, come riportato dal Corriere dello Sport, ha provocato molto scalpore nel mondo social. Anche molti tifosi fiorentina hanno inviato un messaggio di affetto per stare vicini al "Caudillo".