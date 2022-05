Passa tutto dalla Juve: il filo bianconero che lega la stagione viola

Un filo bianconero che, tra campo e mercato, ha accompagnato la Fiorentina alla vigilia della partita delle partite con la Juventus

Un’annata di alti e bassi, tenuta insieme da un filo bianconero che, tra campo e mercato, ha accompagnato i viola fin qua, alla vigilia della partita delle partite. Così il Corriere Fiorentino presenta la sfida da dentro, o fuori. Passa tutto dalla sfida con la Juventus : Europa, o no. Gioia, o dolore. Esaltazione, o disperazione. Come se fosse tutto scritto in un copione che nemmeno il migliore degli sceneggiatori avrebbe immaginato. Perché oltre ai tre confronti andati in scena sul campo c’è stata anche la questione Vlahovic ad infiammare ancora di più la rivalità.

I precedenti non aiutano: tre risultati negativi in stagione, senza nemmeno un goal segnato alla "vecchia signora". «Ce la siamo giocata alla pari - disse Italiano dopo l'eliminazione in Coppa Italia - ma evidentemente non siamo ancora pronti per batterla. Vorrà dire che proveremo a fargliene uno all’ultima giornata». Quel momento è arrivato - chiosa il quotidiano. Per esser certi di conquistare il pass europeo, Biraghi &co sono obbligati a riuscirci. Soltanto una vittoria infatti garantirà l’accesso almeno alla Conference League. Altrimenti toccherà sperare in un regalo dell’Empoli, impegnato a Bergamo contro l’Atalanta.