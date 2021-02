Passa l’Inter, ma il vero test è adesso: Prandelli aspetta Kokorin

La sconfitta di ieri è stata pesante come le assenze, scrive La Nazione: quando il portiere è il migliore in campo non è mai un dettaglio. Kokorin è entrato con il risultato compromesso e contro De Vrij e Skriniar alla prima in Italia, difficile aspettarsi colpi risolutivi. Insomma, non il miglior spot per la permanenza di Prandelli, ma il vero test sarà rappresentato dalle prossime tre partite contro Samp, Spezia e Udinese. Intanto, ecco il Viola Park, prima vera vittoria extra-campo di Commisso, visto che, a parte la sede di Piazza Savonarola, poi risucchiata dal fallimento, la Fiorentina non aveva mai avuto nulla di proprietà.

Le pagelle di ieri: Dragowski top, Igor flop