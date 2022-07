Pasqual sui nuovi /2: “Jovic come Mutu e Toni. Dodò pronto, Gollini unico”

Nell'intervista al Tirreno, Pasqual si sofferma sui nuovi acquisti viola, sottolineando il buon operato della società viola. "Firenze può dare tanto a Jovic. I tifosi viola, da sempre, sono abituati a grandissimi giocatori. Penso a Mutu, Toni o anche Gilardino, ma Jovic può dire la sua. La società si era già mossa in inverno, con l'arrivo di Cabral e Piatek: adesso ci si è spinti più in su". Gli occhi saranno puntati tutti su di lui e ciò, gioverà all'ex Real. Molto chiaro anche su Dodò, un giocatore forte che dovrà rimettersi informa, con un processo che non chiederà tanto tempo. Anche se, l'ultima parola spetterà a Italiano che dovrà gestirlo al meglio.