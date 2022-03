Parolo: “Fiorentina sbarazzina, può far male all’Inter”

L'ex centrocampista mette in guardia i nerazzurri dal prossimo appuntamento in campionato

Ex centrocampista della Lazio (di Inzaghi), Marco Parolo è oggi commentatore tv. E alla Gazzetta dello Sport parla dell'Inter arrivata al momento decisivo della stagione con le prossime due partite in programma che per i nerazzurri sono Fiorentina e Juventus.

"Momento decisivo? Senza dubbio. E saranno due sfide complicate: la Fiorentina gioca bene ed è sbarazzina, concede tanto ma se non l’approcci bene ti fai male. E poi la Juve darà la misura del finale di stagione: perdere a Torino e trovarsi la truppa di Allegri a pari punti sarebbe un ostacolo davvero enorme poi da superare. Cambio modulo? Non credo, è troppo legato alla difesa a tre che gli dà certezze in entrambe le fasi. Serve qualche nuovo protagonista che prenda la scena. All’Inter è mancato Correa fin qui e il Tucu può fare la differenza, magari anche partendo da più dietro, giocando alle spalle di altre due punte: ha gamba, strappi e qualità per essere un collante perfetto".