Parola d’ordine, ripartire: Italiano parla alla squadra. Non c’è più tempo

Italiano si è soffermato sulla superficialità difensiva e la scarsa incisività offensiva, sottolineando come non ci sia più tempo da sprecare e bisogna ripartire. L'anno scorso, le vittorie in campionato erano già state 4, di cui 3 in trasferta. Adesso i dati sono nettamente peggiorati al netto anche della Conference League e degli impegni maggiori e ravvicinati. La Fiorentina deve ripartire, in tutti i modi e Italiano lo sa.