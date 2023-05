Parola d’ordine: furore. Una notte storica anche per Italiano

Anche per Vincenzo Italiano può essere una notte storica e un finale di stagione da incorniciare. Che ascesa del condottiero viola in soli cinque anni...

Il Corriere Dello Sport questa mattina in edicola dedica un focus a Vincenzo Italiano, che chiede alla sua squadra furore, qualità, attenzione e concentrazione. Chiede consapevolezza e contezza, sperando di trovare arbitri all'altezza, ma pure per lui si avvicina un finale di campionato da storia. Cinque anni fa - si ricorda - allenava in D l'Arzignano vincendo i play-off di categoria, stasera si gioca una semifinale europea. Un percorso partito dal basso, ma che è stato lungo e pieno di soddisfazioni.

Energia

Lo ha sottolineato ieri in sala stampa l'allenatore viola, osservando un avversario mentalmente forte. Ma è cresciuta anche la Fiorentina, in corso d'opera, imparando molto dalle sfide europee. Starà anche a lui tenere sulla corda tutti e dosare al meglio le forze, viste le tantissime gare in stagione. Le difficoltà non mancano, ma potrebbero alla fine condurre a un'altra pagina di storia.