Parola alla difesa: Ranieri “rinnovato”, Quarta punta al rilancio. E Pierozzi…

Sulle pagine sportive de Il Tirreno edizione Firenze si legge come cambierà il volto della difesa viola edizione 2023/2024. Partendo innanzitutto dalle certezze, che si chiamano Nikola Milenkovic, Dodo, Cristiano Biraghi e Luca Ranieri. In particolare il centrale spezzino si è guadagnato con ampio merito sul campo la conferma e pure un rinnovo contrattuale per cui manca soltanto l'annuncio. Con l'arrivo di Fabiano Parisi l'asse a sinistra si è completato oltre che impreziosito, mentre a destra Vincenzo Italiano valuterà in questo mese di preparazione Niccolò Pierozzi come vice dell'ex Shakhtar. Uno tra Igor e Quarta partirà: quasi sicuramente sarà il brasiliano a lasciare Firenze (lo vogliono in Premier), con l'ex River, invece, che punta a tornare un tassello fondamentale della rosa gigliata. Tre i nomi, infine, che fa il quotidiano per il nuovo centrale: Rouault, Nikolaou e Sutalo (clicca qui per le schede degli obiettivi viola di mercato).