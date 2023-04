Parola ai campioni: Fiorentina favorita, anzi no. “S’apre i’ dibattito”

Le opinioni sulle possibilità della Fiorentina di passare alla storia come la seconda squadra campione della Conference League

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi propone alcune brevi interviste a campioni del passato ed esperti del presente sulle possibilità delle italiane impegnate nelle semifinali europee: vi riportiamo tre opinioni sulla Fiorentina, abbastanza variegate.

Marco Tardelli , campione del Mondo 1982: "[...] Pure la Fiorentina in Conference League può farcela, sarei contento anche per Italiano"

Beppe Bergomi , campione del Mondo 1982: "In Conference la Fiorentina è la mia favorita: fa sempre la prestazione. Il nostro calcio è tornato perché la A ha ritmi di gioco elevati".

Hristo Stoichkov, ex bomber bulgaro del Parma e del Barcellona: "La Fiorentina? Non parte favorita in Conference, ma magari i brividi avvertiti giovedì aiuteranno la squadra di Italiano nella semifinale contro il Basilea".