Parma-Fiorentina, il momento delle scelte: la palla passa a Palladino

L'allenatore e il suo staff valuteranno in particolare quattro aspetti: le condizioni di David De Gea, che non ha partecipato alla trasferta di Friburgo e sarà presentato oggi alla stampa; la disponibilità di Amrabat, considerato un elemento chiave del centrocampo finché rimarrà; e lo stato fisico di Riccardo Sottil, uscito dolorante nell'ultima partita, e di Andrea Colpani, che potrebbe non essere al massimo della forma. È già certo che Biraghi giocherà come terzo centrale al posto dello squalificato Ranieri.