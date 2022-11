Parla l’ex preparatore atletico viola: “Vi spiego la scelta del ritiro al CS”

"La Repubblica", ha intervistato Matteo Osti, fidato preparatore atletico di Pioli, ed ex viola dal 2017 al 2019. Osti ha parlato delle motivazioni dietro alla scelta della Fiorentina di non allenarsi più a Moena in estate. Osti sottolinea come i ritiri in montagna abbiano ovviamente dei vantaggi come il clima. Ma dall'altra parte comprende la scelta della viola, evidenziando come i CS hanno a disposizione tutti i macchinari possibili per l'allenamento. Per i preparatori inoltre, è più comodo seguire i calciatori a casa aggiunge, che sulle Dolomiti. Sulle tournèe aggiunge: " La tournée o le amichevoli internazionali a fine ritiro sono poi perfette per convertire la grande mole di lavoro e ricercare la brillantezza. Ecco perché tutti adesso scelgono un ritiro in sede più alcune partite all’estero, per unire al meglio le due fasi della preparazione."