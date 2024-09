Parisi torna a Empoli da “oggetto misterioso”. Il suo futuro è appeso a un filo

Tre panchine di fila e un ritorno, tra pochi giorni, nello stadio che l’ha visto crescere, affermarsi e consacrarsi prima dell’addio. Questo è il momento il presente di Fabiano Parisi, arrivato più di un anno fa a Firenze per una cifra superiore ai 10 milioni. Quello che era considerato da tutti uno dei colpi dell'estate viola, un giocatore da coltivare in vista del sorpasso al capitano Biraghi. Eppure qualcosa non ha funzionato al primo anno. Parisi che ha faticato a mettersi in mostra, spostato poi sulla destra nel momento più complicato coi due infortuni in contemporanea di Dodò e Kayode. Le cose sembravano poter cambiare con l'arrivo di Palladino, tante sono state infatti le parole di elogio nei confronti dell'ex Empoli. Peccato però che nei fatti è cambiato poco rispetto ad una stagione fa. Anzi, Palladino ha chiesto anche un esterno in più, affidandosi così all'esperto Robin Gosens, che da quando è arrivato è partito titolare in tutte le gare. E Parisi, che un anno fa cercava spazio e continuità, si ritrova così a dover mostrare qualcosa in più per accorciare una distanza che rispetto agli altri compagni di reparto attualmente pare molto ampia. Le possibilità ci saranno sicuramente per l'ex Empoli, ma le dovrà sfruttare al massimo delle proprie forze. Molto dipenderà dalla sua voglia di emergere e di ribaltare le gerarchie, mettendo in luce tutte quelle qualità tecniche che avevano spinto la dirigenza viola a investire su di lui. E chissà che l’aria di Empoli, quella che per tre anni è stata casa sua, non possa in qualche modo stimolarlo con l’obiettivo di tirare fuori talento e orgoglio. Lo riporta La Repubblica