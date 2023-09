Parisi si guadagnerà il posto. E Sottil? Adesso non può più sbagliare

La Nazione si sofferma su un'acquisto e su Sottil. Parisi, scuola Empoli. Una garanzia. La corsia di sinistra è terreno suo, al momento però battuta da capitan Biraghi. Eppure il suo spazio se lo guadagnerà come sempre. Non lasciatevi ingannare dalla taglia: il talento è extra large. Sottil è quello ’meno’ giovane, con i suoi 24 anni. Ma per certi versi, alcune vicissitudini fisiche hanno frenato il suo percorso da ’adulto’ nella Fiorentina di Italiano. E questa stagione rischia di essere lo spartiacque per la sua carriera. Insomma, Ricky non può sbagliare e sfruttare ogni occasione che il tecnico vorrà concedergli, convinto di poter lasciare il segno. Le prime uscite sono state incoraggianti, ma non basta. Serve un definitivo salto di qualità per togliersi di dosso la scomoda etichetta di promessa; che altrimenti rischia di essere accompagnata dal poco simpatico termine ’eterna’.