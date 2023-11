Parisi sempre tra i migliori, ma quando “scivola” la Fiorentina prende gol

L’ex Empoli è sempre risultato fra i migliori, ma è bastato uno “scivolone”, con Juventus e Milan, per vedere esultare gli avversari. Loro sì, cinici e feroci.

La Gazzetta dello Sport, oltre che all'attacco, si sofferma anche sulla difesa. Ed ecco che arriva il secondo problema: la difesa rischia poco ma, quando lo fa, subisce immediatamente gol. Il periodo è stato particolarmente difficile nel reparto arretrato, vista l’assenza di Dodo a cui si è aggiunta quella di Kayode (in via di recupero), con il tecnico che ha dovuto adattare Parisi a destra. L’ex Empoli è sempre risultato fra i migliori, ma è bastato uno “scivolone”, con Juventus e Milan, per vedere esultare gli avversari. Loro sì, cinici e feroci.