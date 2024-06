Parisi e quel mancato feeling con Italiano: ecco la stagione del rilancio

Un periodo di riposo prima della ripartenza, dopodiché di nuovo in campo per preparare la nuova stagione. Per molti giocatori della Fiorentina si presenta l’occasione per dimostrare il proprio valore al termine di un’annata che non gli ha sorriso particolarmente: si può dire che Fabiano Parisi sia l’alfiere di quella cerchia. L’ex Empoli si trova già da una settimana in vacanza a Santorini con la compagna, e appena tornerà in Italia si proietterà gioco forza alla preparazione estiva che inizierà a la prima settimana di luglio con il nuovo allenatore Raffaele Palladino. In cui le carte si rimescoleranno totalmente, motivo per cui il classe 2000 dovrà spingere forte per ambire ad essere il terzino titolare del nuovo corso.

Sintonia che non è mai sbocciata con Vincenzo Italiano, anche per la grande fiducia che il tecnico siciliano ha sempre riposto in Cristiano Biraghi a cui nel 2021 ha affidato la fascia di capitano. Non a caso quest'ultimo è il terzo giocatore viola per minutaggio dell'ultima stagione (3.760'), mentre Parisi il sedicesimo (1.953'). Nonostante il grande investimento fatto dalla Fiorentina per lui, l'ormai ex allenatore viola ha scelto di utilizzarlo con il contagocce assegnandogli pure il ruolo di terzino destro nel momento in cui sia Dodo che Michael Kayode si sono dovuti arrendere ai problemi fisici. Esperimento fallito evidentemente, visto che in campionato dal 25 novembre al 15 aprile ha collezionato appena 144 minuti. Che corrispondono a nemmeno due partite intere. Non c'è dubbio che il giocatore sperava in tutt'altro approccio all'esperienza in maglia viola.