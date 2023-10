Parisi e l’Empoli: sfida al passato. C’è aria di conferma

"Fabiano Parisi, 23 anni ancora da compiere, lunedì prossimo si ritroverà di fronte all’Empoli. Club nel quale è arrivato poco più che ragazzino per poi affermarsi, migliorare e accendere luci e interessi di molte società. La più rapida e decisa, la scorsa estate, è stata la Fiorentina: oltre 10 milioni di euro per un laterale difensivo sinistro arrivato alla corte del presidente Fabrizio Corsi, nel 2020, per circa 500 mila euro. D’altronde l’Empoli è un esempio di come si possano accompagnare e strutturare i giovani talenti. Non soltanto quelli cresciuti all’interno del proprio vivaio ma anche chi, come Parisi, è arrivato in Toscana dopo aver mosso i primi passi nella provincia di Avellino ( dove è nato) crescendo calcisticamente tra Pro Irpinia, Vigor Perconti e Benevento. Tanta corsa, qualità in fase di sgrezzamento. Parisi è arrivato per alternarsi al capitano Biraghi sul settore di sinistra. Qualche scettico, in piena estate, si chiedeva se mai avrebbe potuto trovare spazio visto l’impiego del titolare per eccellenza convocato anche dal ct Spalletti per gli ultimi appuntamenti della nazionale. D’altronde Biraghi è un perno della formazione di Italiano: per continuità di rendimento, cross, calci piazzati. E Parisi? Quale sarebbe stato il suo futuro? I dubbi si sono sciolti sul campo. Italiano aveva chiesto un elemento di spessore da alternare proprio con Biraghi visti i tanti impegni della Fiorentina tra campionato, Conference League e Coppa Italia. Tenere alto il ritmo nel corso di una gara ma anche pensando alle tante sfide ravvicinate in una settimana tipo nella quale i viola possono scendere in campo anche per tre volte in sette giorni. Non solo. Biraghi non è più un ragazzino e gli otto anni di differenza tra i due segnalano come Parisi sia il presente ma anche il futuro di una Fiorentina che guarda anche a quel che sarà. Fin qui l’alternanza ha dato i suoi frutti e Italiano ha schierato Parisi, in piena emergenza, anche sul settore di destra".