Pareggio che sa di crescita esponenziale: la Fiorentina vale

“Tosti, orgogliosi, consapevoli. Che salto di qualità del gruppo“: è il titolo dell’analisi di Angelo Giorgetti per La Nazione su Fiorentina-Napoli 0-0: “Il terzo zero a zero consecutivo sa di crescita esponenziale, la...

"Il terzo zero a zero consecutivo sa di crescita esponenziale, la Fiorentina non è più aggressiva e sciagurata (14 ko nella scorsa stagione) ma sa di valere e si vede, eccome, anche nelle fasi più complicate della partita. Quanta consapevolezza e che voglia di dimostrarla. Amrabat e Milenkovic hanno giocato una partita sontuosa e anche quasi tutti gli altri li hanno seguiti (a parte le eccezioni di Ikoné e Jovic). Si è inserito benino anche Barak: visto, preso e fiondato in campo ancora con la canottiera del Verona, a dimostrazione che il suo acquisto non era proprio un dettaglio per Italiano".