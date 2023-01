Pareggio amaro contro il Monza. Per risalire la classifica serve altro

"Pressing, dominio, occasioni create, vantaggio realizzato. Ma poi un cross così semplice a centro area, per un inserimento classico ed ecco che tutto ciò che si è costruito, viene buttato giù. Una doccia gelata, di quelle che lasciano il Franchi senza fiato e con molti pensieri nella testa. La Fiorentina riparte così, con un pareggio davvero amaro contro il neo promosso Monza, bravo a rimanere in partita nonostante i numeri siano tutti dalla parte dei viola. Le statistiche sono interessanti, possono dare una dimensione all’immagine ma non scendono in campo e soprattutto non segnano. Così se la Fiorentina chiude il primo tempo costringendo il Monza a stazionare e palleggiare nella propria metà campo per l’85% del totale, è la rete di Cabral che rimane agli atti. Un lancio illuminante di Quarta dalle retrovie e il brasiliano, preferito tra i titolari a Jovic, mette a segno con una botta potente e precisa sul primo palo dove il portiere Di Gregorio può soltanto guardare. La quinta rete in stagione per Cabral, la numero tre in campionato. Il brasiliano, che aveva giocato tutte le amichevoli durante la sosta per il Mondiale, aveva trovato il gol soltanto nell’ultima partitella in famiglia contro la Primavera. Eppure, al momento opportuno, ecco quella botta che spezza l’equilibrio e che restituisce all’attaccante la sua dimensione. Il suo mestiere.