Paramatti avverte la Fiorentina: “Avete visto il Maccabi contro la Juve?”

"La Fiorentina parte favorita, ma il Maccabi ha già battuto un grande club italiano la scorsa stagione, cioè la Juventus in Champions. In più avrà motivazioni extra"

Maccabi Haifa-Fiorentina nasconde aspetti che vanno oltre il calcio. La guerra in Israele ha segnato e non poco il destino di questa squadra, che domani affronterà la Viola in Conference League. Il Corriere dello Sport ha chiesto consiglio a Lorenzo Paramatti, figlio dell’ex Bologna e Juventus Michele, che lo scorso anno aveva firmato col Maccabi Petah Tiqwa. Ecco le sue parole: