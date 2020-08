Paqueta’, adesso sei un problema. Il Milan vuole piazzarlo alla Fiorentina

Come scrive il Corriere dello Sport, Lucas Paqueta’ (LA SCHEDA) è diventato un ingombro. In 18 mesi non è riuscito ad ambientarsi e adesso è stabilmente una riserva, per cui il club rossonero sta cercando di liberarsene con una certa insistenza. Le trattative con la Fiorentina risalgono alla sessione invernale, ma i 25 milioni chiesti da Gazidis hanno scoraggiato Commisso. C’è ancora molto da trattare, ma l’unica soluzione percorribile, al momento, sembra quella di inserire nell’affare Milenkovic. LE ULTIME SULL’ASSE FIRENZE-MILANO