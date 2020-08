Intrecci di mercato col Milan: Milenkovic e non solo, i discorsi aperti col Diavolo

Gli affari con il Milan sembrano poter caratterizzare questo primo scorcio di estate senza campionato, quello che precede il mercato vero e proprio: La Nazione pone Nikola Milenkovic in cima alla lista dei partenti. Niente rinnovo per lui, mentre Pioli, che adesso si è preso il Milan, lo avrebbe richiesto conoscendone punti di forza e duttilità tattica. In molti lo ricorderanno terzino con l’allenatore sulla panchina viola. Intanto, i rossoneri potrebbero anche farsi avanti per Chiesa, e l’operazione-Rebic, che interessa da vicino la Fiorentina per l’ormai famigerato 50%, è ancora tutta da definire.

