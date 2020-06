Spazio al futuro della panchina viola su Tuttosport. Iachini, come dichiarato ieri (LEGGI), non si sente in discussione: il suo unico pensiero ora è far ripartire la squadra nel miglior modo possibile. Eppure i rumors sono tanti, continui, e coinvolgono tipologie diverse di allenatori. Iniziando da Luciano Spalletti (accostato ai viola da tempo) proseguendo con Ivan Juric e Roberto De Zerbi (in pole secondo molti). Fino ai fascinosi per quanto impossibili Max Allegri, Mauricio Pochettino e Vladimir Petkovic. Persiste pure la suggestione dell’ex ct francese Laurent Blanc già circolata a dicembre: il legame con Ribery, la conoscenza del calcio italiano avendolo frequentato da giocatore (Napoli e Inter) e i successi ottenuti sono ritenuti punti a favore.