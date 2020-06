Iachini: “Futuro? Non ci penso, so cosa ho fatto. Ribery, i giovani e la ripresa: vi dico tutto”

L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha concesso un’intervista a Tuttosport in cui ha raccontato la sua voglia di ripartire. “Le incognite sono tante: I calciatori vengono da due mesi e mezzo di inattività e giocheranno col caldo, c’è rischio infortuni ma lavoreremo per prevenirli” è la sua preoccupazione ma resta convinto che il calcio debba ripartire. Iachini ha poi sottolineato che si avvertirà la mancanza dei tifosi e che lo hanno infastidito giudizi esterni sui tanti tamponi al mondo del calcio: in realtà anche per loro è stato complesso reperirli. Iachini è convinto che Ribery tornerà il campione che tutti conoscono e che per i giovani viola, da Chiesa a Milenkovic, giocare a Firenze debba essere motivo di orgoglio. Sul futuro? Iachini dice di non pensarci, ribadisce che deve solo occuparsi di portare in alto la Fiorentina. E sullo scetticismo su di lui aggiunge: “Non mi sento sotto esame, so cosa ho fatto in questi anni”. Il suo sogno? Riportare la Fiorentina in Europa e vincere un trofeo.